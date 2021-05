Associação Empresarial do Minho nasce com 75 empresas de Braga e Viana do Castelo

Luís Moreira Hoje às 20:40 Facebook

Twitter

Partilhar

A Associação Empresarial do Minho (AEMinho), criada esta sexta-feira em Braga com 75 empresas, vai realizar, a curto prazo, um grande evento sobre digitalização, cursos para gestores na área da transmissão de conhecimento e, até ao fim do ano, um clube financeiro.

Ricardo Costa, presidente da associação, disse que será lançado, também em breve um clube do empresário. "Além das 75 empresas, industriais e tecnológicas, dos distritos de Braga e de Viana do Castelo temos já manifestação de interesse de mais 200", sublinhou em declarações aos jornalistas, após uma assembleia no Altice Forum Braga.

Questionado sobre a importância em termos de volume de negócios das firmas aderentes, Ricardo Costa acentuou que, além da multinacional Bosch, participam na AEMinho quase todas as grandes firmas minhotas, as quais, no seu conjunto, devem representar um volume anual de negócios de dez mil milhões de euros e vários milhares de empregos.

Para o presidente da associação empresarial, a AEMinho ajudará o tecido económico regional a captar os fundos europeus que estarão disponíveis no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e no programa europeu plurianual 20/30. "Queremos contribuir para a melhoria da competitividade e para a internacionalização da indústria, sem esquecer a captação de investimento", acentuou.

O gestor, que lidera o grupo Bernardo da Costa, assegura que o novo organismo cooperará com outras associações locais ou regionais, e assinalou que espera ter também a colaboração dos 24 municípios. "Por exemplo, se uma empresa internacional se quiser instalar aqui e precisar de 30 mil m2, será mais fácil arranjar terrenos se houver entreajuda entre municípios", frisou.

Para os restantes órgãos sociais eleitos esta sexta-feira foram escolhidos José Teixeira, gestor da DST (assembleia geral), Emília Vieira, da Casa de Investimentos (conselho fiscal) e Capa Pereira, do grupo PKM (conselho geral).