Autarca de Braga não recebeu dados sobre a Covid-19: "Ou foi lapso ou a ministra mente"

O presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio comentou, este domingo, na sua conta de Facebook, o facto de, pela primeira vez desde o início da pandemia, não ter recebido a atualização diária dos dados da Delegação de Saúde.

"O que só pode significar uma de três coisas: ou existiu um lapso do Delegado de Saúde, João Manuel Cruz, (que tem tido um comportamento exemplar até agora) ou a Ministra da Saúde mente descaradamente", afirma.

Ricardo Rio põe, ainda, uma terceira hipótese: a de "haver alguém nas estruturas desconcentradas do Ministério que está preocupado com coisas verdadeiramente importantes, tal como a informação que é enviada aos autarcas". E conclui: "Pode ser que o dia de hoje seja esclarecedor."

Contactado pelo JN escusou-se a tecer outros comentários, dizendo apenas que tomará uma posição pública, na comunicação social, se tal se repetir.

Na conferência de imprensa diária sobre a evolução do surto da Covid-19 em Portugal, este sábado, Marta Temido esclareceu que a partilha de dados relativos à pandemia não foi proibida às autarquias. A ministra da Saúde disse antes que espera que as autoridades de saúde locais se "concentrem no envio de informação atempadamente".

Alguns autarcas já tinham mostrado desagrado sobre o alegado impedimento dos delegados de saúde em disponibilizar informação diária às câmaras municipais.

Também este domingo, também Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, tentou esclarecer o assunto. "Nós não estamos contra ninguém", disse. Graça Freitas explicou que podem existir "desacertos" na informação e deu um exemplo: uma pessoa pode residir numa localidade e adoecer noutro local.

A diretora-geral da Saúde chamou ainda a atenção para não se "infringir as regras de confidencialidade". "A pessoa tem o direito à reserva", explicando a razão pela qual uma localidade com três ou menos casos não aparece no boletim diário da DGS.