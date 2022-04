Autarca de Braga percebe "algum do desalento" do congénere do Porto com a ANMP

JN/Agências Hoje às 19:10 Facebook

O presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio (PSD), afirmou esta terça-feira que percebe "algum do desalento" do seu congénere do Porto com a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP).

Em declarações à Lusa, Ricardo Rio considerou que, antes da eleição da atual presidente, a ANMP teve posições que "muito frequentemente não defenderam os interesses dos municípios".

"A atual presidente [Luísa Salgueiro, eleita em dezembro] ainda não teve tempo para poder ser merecedora dos mesmos reparos. Antes pelo contrário, até tem tido alguma capacidade de interlocução com o Governo para, na matéria de transferência de competências, ser um bocado mais flexível, com o adiamento da descentralização na área social", disse o autarca de Braga.

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, disse hoje não se sentir em "condições" para passar "um cheque em branco" à ANMP para negociar com o Governo o processo de transferência de competências.

A Câmara do Porto vai também discutir, na próxima terça-feira, a saída da ANMP em consequência do processo de descentralização de competências, o qual pretende assumir de forma "independente" e "sem qualquer representação".

"Eu acho que as críticas do presidente Rui Moreira são absolutamente justas em relação àquilo que foi a conduta da ANMP antes da atual eleição", referiu Ricardo Rio.

Adiantou, no entanto, que "num futuro próximo" não estará em cima da mesa uma eventual saída de Braga da ANMP.

Com o possível abandono do Porto, Rio diz ser "incontornável" que a associação ficará "mais frágil", até porque em causa está "um dos principais municípios" portugueses.

Ressalvou que essa é uma decisão que cabe a cada um dos municípios.

"Cada município deve avaliar se se considera bem representado pela ANMP e se extrai algum tipo de benefício do facto de fazer parte da associação e agir em conformidade. Em relação ao Porto, respeito a opção e percebo algum do desalento do seu presidente. É uma posição que ele toma e que eu respeito, naturalmente", disse ainda o edil de Braga.