Autarca de São Víctor rompe com a coligação e avança como independente

Luís Moreira Hoje às 13:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Negociações goradas. O atual presidente da Junta de Freguesia de São Victor, Ricardo Silva, não se vai recandidatar pela Coligação Juntos Por Braga (PSD, CDS, PPM e Aliança), avançando como independente para tentar novo mandato naquela que é a maior freguesia da cidade.

Em comunicado, o candidato diz que a opção foi tomada a pensar "nos superiores interesses da freguesia, para defender, ainda, com mais energia, as causas, os valores, os princípios e as pessoas de São Victor".

"Esta não é uma candidatura contra nada, nem ninguém, não pondo em causa as relações pessoais, nem institucionais entre as partes envolvidas até esta data. Em rigor, reconhece-se o esforço dos partidos em querer dar continuidade ao projeto que está prestes a terminar e sentimo-nos agradecidos e reconhecidos por essa confiança", diz, aludindo à Coligação que o elegeu.

Ao que o JN soube, Ricardo Silva manteve seis reuniões de trabalho com responsáveis da Coligação, para tentar um acordo político sobre o caderno de encargos que apresentara para obras e projetos a concretizar no próximo mandato, se fosse reeleito.

Na nota à imprensa, o autarca diz que "esta é uma opção de mudança, tomada não a pensar no que seria mais fácil ou confortável para uma reeleição apoiada por partidos políticos, mas sim a pensar numa forma de trabalhar que seja o somatório da vontade das pessoas e que reforce o posicionamento da freguesia de São Victor no eixo das prioridades da cidade de Braga".

"Entendemos ser a hora de reafirmar um compromisso somente assente nas pessoas, colocando os residentes, os comerciantes, estudantes e visitantes desta freguesia no centro da nossa atuação. Queremos incentivar a participação das pessoas na vida quotidiana da freguesia, valorizando o seu contributo e mostrando que a intervenção cívica não se esgota na participação dentro dos partidos, devendo ser realizada cada vez mais pela partilha de ideias nos locais próprios, como as reuniões de Junta ou nas sessões da Assembleia de Freguesia", acrescenta.

Ao que o JN soube, a Coligação vai anunciar, ainda hoje, o seu candidato. O PS apresenta o militante Rui Dória como candidato.