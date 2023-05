Autarcas do Cávado querem 116 milhões para saúde e educação

Os autarcas dos municípios da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Cávado esperam que o Governo "cumpra os compromissos" no âmbito da delegação de competências na saúde e na educação, disponibilizando 116 milhões de euros para investimento nos seis concelhos.

Em conferência de imprensa, o presidente da CIM Cávado, Ricardo Rio, disse que essa verba resulta de um "levantamento de necessidades" realizado nos concelhos de Amares, Braga, Barcelos, Esposende, Vila Verde e Terras de Bouro.

"Serão necessários investimentos de cerca de 86 milhões de euros na área da educação e de 30 milhões na área da saúde", precisou.

Acompanhado pelos autarcas dos restantes municípios do Cávado, o também presidente da Câmara de Braga sublinhou a premência de realizar "intervenções fundamentais" nas áreas da saúde e na educação, nomeadamente obras em centros de saúde e de escolas, manifestando esperança que esses investimentos sejam assegurados "totalmente" pelo Estado.

Ricardo Rio falava numa conferência de imprensa que serviu para fazer uma avaliação da realização da iniciativa "Governo mais próximo" no distrito de Braga, ocasião que permitiu aos autarcas apresentar aos governantes "um conjunto de necessidades" para o território, onde "continua a haver muitas dificuldades e muitos projetos que importa concretizar".

"[A presença do Governo no distrito] foi um momento feliz, cujo resultado esperamos que se produza rapidamente. É com essa expectativa que olhamos para a nossa relação com o Governo e para a concretização de muitos projetos elencados", sublinhou Ricardo Rio.

Entre os projetos "mais emblemáticos", Rio destacou a construção do novo hospital de Barcelos, as obras do nó de Infias em Braga, o saneamento básico em Terras de Bouro, Amares e Esposende, a barra do rio Cávado em Esposende, a variante à estrada nacional 101 que permita criar uma nova ligação a Vila Verde e também a revisão do plano de ordenamento da Albufeira da Caniçada em Terras de Bouro.