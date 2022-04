Autarcas querem metro de superfície a unir Braga, Barcelos, Famalicão e Guimarães

Os municípios de Barcelos, Braga, Famalicão e Guimarães defendem a construção de um metro de superfície que una Braga, Barcelos, Famalicão e Guimarães.

Essa resolução saiu de uma reunião, que se realizou esta segunda-feira, ao final da tarde, entre os autarcas que compõem o Quadrilátero Urbano. Para sustentar as suas pretensões, os presidentes dos quatro municípios decidiram solicitar junto da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte e do Eixo-Atlântico dois estudos: um relativo à viabilidade económica do projeto; um segundo sobre os impactos económicos e sociais que esse projeto traria para a região do Minho.

Os autarcas sublinham que este é um projeto estratégico para o desenvolvimento da região, realçando que permitiria retirar pressão automobilística sobre as vias nacionais que ligam as quatro cidades. Por outro lado, iria contribuir para as metas da descarbonização, teria sustentabilidade ambiental e promoveria a coesão territorial, o desenvolvimento económico e a mobilidade de pessoas.

Referem, ainda, que os diversos governos do país, independentemente da sua composição partidária, não têm feito o investimento necessário nesta que é a terceira maior comunidade do país, onde residem mais de 700 mil pessoas.

Os presidentes destas Câmaras vão, também, apresentar a ideia de investimento junto do Governo, através do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e da ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa.