Autarquia de Braga põe 48 campas abandonadas à venda

Algumas das sepulturas e jazigos estavam a cargo da Misericórdia, que diz agora estar desobrigada de cuidar.

Há 48 campas ou jazigos dados como abandonadas no cemitério de Braga. Algumas delas estavam a cargo da Santa Casa da Misericórdia, que outrora recebeu doações monetárias para o efeito, mas que agora se diz desobrigada de delas cuidar.

Ao JN, a vereadora dos Equipamentos Público, Olga Pereira adiantou que nas campas que aparentam estar ao abandono é colocada uma placa de aviso e, sempre que possível, enviadas cartas aos familiares, de modo a que estes se pronunciem. "Concedemos a todos um período de um ano para que a família que porventura ainda exista se declare e se comprometa a tratar da campa ou do jazigo", explicou. No final, as campas que vieram a ser dadas como abandonadas serão vendidas pelo Município em hasta pública.