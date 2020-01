Autocarro larga gasóleo ao longo de cinco quilómetros em Braga

Joaquim Gomes Hoje às 18:49 Facebook

Um autocarro dos Transportes Urbanos de Braga (TUB) largou gasóleo, ao longo de cinco quilómetros, entre a Rotunda das Piscinas e a freguesia de Gualtar, a meio da tarde deste sábado, tendo as operações de limpeza prolongado-se até ao princípio da noite.

Os Sapadores Bombeiros de Braga passaram horas a fio, com a colaboração da GNR e da PSP, a limpar dezenas de manchas de óleo, que tinham sido largadas pelo autocarro dos TUB, da Linha 66, entre Cabreiros e Lage (Gualtar), sem que o motorista se apercebesse.

A viatura, da marca Mercedes, com a matrícula 09-70-MI, começou a derramar gasóleo na Avenida João de XXI, antes do Parque Desportivo da Rodovia, passando pela Avenida de João Paulo II, prosseguindo pelas duas rotundas que dão acesso ao Campus de Gualtar da Universidade do Minho, subindo depois pela estrada municipal que liga a freguesia de Gualtar a Adaúfe, até chegar a Lage, onde iniciou o percurso inverso.