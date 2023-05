Autocarros especiais para ir à Braga Romana e à Rampa da Falperra

Os Transportes Urbanos de Braga (TUB) prepararam um serviço de transporte especial para a Braga Romana e para a Rampa da Falperra, que vai estar em atividade entre esta sexta-feira e domingo. A viagem de ida e volta custa um euro.

No caso da Braga Romana, os autocarros circularão a partir das 20 horas desta sexta-feira, até à uma da manhã de sábado, com um "tempo de espera médio de cinco minutos". O Minho Center, o E.Leclerc e o Estádio Municipal de Braga são os três pontos de embarque e desembarque.

No sábado e no domingo, de 15 em 15 minutos, haverá transporte para a Rampa da Falperra desde a Avenida Central, passando pelo Instituto de Nanotecnologia, pela Makro e pelo Minho Center.

PUB

Os autocarros vão estar disponíveis entre as 6 horas e as 8.20 horas no sábado, sendo que no domingo o serviço termina um quarto de hora mais cedo, ou seja, às 8.05 horas.

"O regresso realiza-se imediatamente no final da prova enquanto o número de espectadores o justificar", refere a empresa de transportes.