Uma automobilista com excesso de álcool no sangue andou cerca de dois quilómetros em contramão, na principal avenida de Braga, e entrou também em sentido contrário no Túnel Rodoviário da Avenida da Liberdade, esta quinta-feira de manhã.

A automobilista só parou quando derrubou a cancela do parque de estacionamento da empresa Bragaparques, ao início desta manhã.