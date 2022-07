Bairro em Braga ganha uma residência partilhada

A empresa municipal BragaHabit vai ceder, a título gratuito, um apartamento à Associação de Moradores do Bairro das Andorinhas, em Braga, para ali criar uma residência partilhada. Os primeiros beneficiários serão três homens, um deles internado, atualmente, nos cuidados continuados, na sequência de um acidente.

Segundo o presidente da associação, Flávio Vieira, que solicitou o apoio à BragaHabit, com a cedência da habitação "vão ser resolvidos três problemas" de ex-habitantes da urbanização que, "por infelicidade da vida, vieram pedir apoio". "Vamos realizar o sonho destas pessoas de voltar ao bairro", frisou o responsável, adiantando que se tratam de cidadãos que têm "entre 40 a 60 anos".

"Um deles está nos cuidados continuados, devido a um acidente de viação, mas terá que sair em breve e precisa de um apoio", acrescentou Flávio Vieira que, com os membros da associação, ficará com a responsabilidade de gerir o imóvel e acompanhar os novos residentes.

O protocolo entra em vigor na próxima segunda-feira. Antes disso, "há pequenas intervenções" a fazer, sublinhou o administrador da BragaHabit, Carlos Videira, na assinatura do documento, esta quarta-feira.

Segundo o dirigente, a associação poderá recorrer ao banco de bens da empresa municipal, "que ajudará a apetrechar a casa de equipamentos para o bem-estar das pessoas". Além disso, o imóvel faz parte do programa Primeiro Direito e, no futuro, será alvo "de uma requalificação total", tal como acontecerá com os outros apartamentos do bairro, que já têm candidaturas aprovadas. "O investimento já totaliza seis milhões de euros", contabilizou Carlos Videira.

Com a assinatura deste protocolo - o primeiro com uma associação de moradores -, a BragaHabit passa a contar com 21 residências partilhadas, sendo que 13 estão sob a sua gestão direta. As restantes estão protocoladas com entidades como a Cáritas Arquidiocesana de Braga, a Casa de Saúde do Bom Jesus, a Cruz Vermelha Portuguesa e o Município de Braga.