Bairros sociais de Braga: "Saí de um chiqueiro para ir para um palácio"

Obras nos bairros sociais de Braga deram uma nova vida a algumas famílias. Mas há críticas.

Gabriel Mutosa, 37 anos, olha sorridente para o prédio onde vive no bairro das Enguardas. O edifício está de cara lavada, com a tinta branca a reluzir, caixilharias e janelas novas e, no interior, apartamentos agora apetrechados com mobiliário mais moderno. Fruto das obras de reabilitação de 5,5 milhões de euros que o Município de Braga está a promover nos bairros sociais, o morador diz que "[saiu] de um chiqueiro para ir para um palácio". Mas, tanto nas Enguardas como em Santa Tecla, há quem aponte críticas ao material usado, à humidade que já começa a aparecer nas paredes, falhas nos intercomunicadores e divisões inadequadas para pessoas com mobilidade reduzida.

Rosa Teixeira, há mais de 40 anos nas Enguardas, não esconde o mal-estar com a retirada das persianas da cozinha, que a protegiam do sol. Também lhe desagrada "a tijoleira branca", a "banca da loiça mínima" e "as portas menos seguras". Joaquim Monteiro diz que, em menos de um ano, já teve de "trocar a torneira da cozinha, porque vertia" e "o intercomunicador para a rua não funciona". Lucinda Maia, com deficiência física, não consegue subir a banheira para tomar banho e mal pode sair à rua, porque "falta um corrimão" para descer os quatro degraus até ao passeio.