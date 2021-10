Bebé caiu à piscina em casa e foi retirado da água pelo pai em estado grave

Sandra Freitas * Hoje às 19:32 Facebook

Um bebé foi hospitalizado, este sábado, em estado grave após ter sido encontrado inanimado na piscina de uma casa particular, em Tenões, Braga.

Segundo apurou o JN, o menino, de 27 meses, terá caído à piscina da casa de família, cerca das 17.30 horas deste sábado. Foi retirado da água pelo pai, que iniciou manobras de reanimação e conseguiu reverter a paragem cardiorrespiratória em que terá encontrado a criança, disse ao JN o comandante dos Bombeiros Voluntários de Braga, Pedro Ribeiro.

À chegada ao local, as equipas do INEM e dos Bombeiros Voluntários de Braga procederam à estabilização da vítima. O menino foi ligado a um ventilador e transportado para o hospital de Braga, acompanhada de escolta da GNR do Sameiro.

O bebé deu entrada em situação de pré-afogamento na sala de emergência do hospital de Braga, em estado considerado grave. Está internado com prognóstico reservado, apurou o JN, junto de fonte hospitalar.

No momento do acidente, o pai e o avô da criança estavam na habitação com o bebé.

* com Paulo Jorge Magalhães