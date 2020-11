Bebé de um ano ferido com gravidade após cair do colo do avô de uma janela

Sandra Freitas Ontem às 22:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Um bebé, com um ano, sofreu ferimentos graves, após cair do colo do avô, quando se encontravam numa janela de casa, na freguesia de Celeirós, em Braga. O acidente ocorreu pelas 21.20 horas desta quinta-feira.

De acordo com o relato de um vizinho, o menino terá surpreendido o avô com um movimento mais brusco e acabou por cair do colo num terreno da casa. Estariam no segundo andar da moradia, na Avenida Senhor da Paciência.

Ao local, acorreram os Bombeiros Sapadores de Braga e a VMER de Braga. A criança estava consciente, à chegada das equipas de socorro, mas foi transportada em estado grave para o hospital local.