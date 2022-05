Bebé encontrado na rua em Braga tem cinco irmãos

Menino, com dois anos, teve alta hospitalar e foi institucionalizado. Família terá mais atenção da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.

O menino, com dois anos, que foi encontrado sozinho na Rua das Verdosas, em S.Victor, Braga, já teve alta hospitalar e foi institucionalizado. Segundo o JN apurou, a mãe da criança tem mais cinco filhos - nem todos com o mesmo pai -, que vão ter uma vigilância mais apertada por parte da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), onde já estavam sinalizados.

De acordo com o que o JN conseguiu apurar, a mãe dos menores tem 30 anos e, devido às condições socioeconómicas da família, com sinais de pobreza, a CPCJ de Fafe, onde chegaram a residir, já tinha aberto um processo para acompanhar a família. Fonte próxima do caso adiantou que, quando a mãe tinha de ausentar-se, era habitual deixar o bebé com o casal de Braga, que vive na Rua das Verdosas, muito próxima do Hospital de Braga.