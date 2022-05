Bebé encontrado "sujo e com fome" em rua de Braga está sinalizado

Sandra Freitas Hoje às 22:44, atualizado às 22:45 Facebook

Menino de dois anos estava "sujo e com fome". Tanto ele como a irmã de quatro anos tinham processo na CPCJ de Fafe.

O bebé, com dois anos, que foi encontrado sozinho, na segunda-feira, na Rua das Verdosas, em São Victor, Braga, já estava sinalizado pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) e o processo foi encaminhado para as técnicas do local de residência da família, em Fafe. O menino tem uma irmã, com quatro anos, que estava aos cuidados do mesmo casal que deixou escapar o menor para o meio da rua.