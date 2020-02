Joaquim Gomes Hoje às 00:44 Facebook

Um bebé ficou ferido num despiste seguido de capotamento, na Estrada Nacional 101, à passagem pela freguesia de Esporões, no concelho de Braga.

O acidente de viação ocorreu cerca das 23.30 horas e a criança, de 13 meses, seguiu com os pais, todos com ferimentos, para o Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga.

As operações de socorro estiveram a cargo dos Bombeiros Sapadores de Braga e a GNR de Braga registou a ocorrência.