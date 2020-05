Biblioteca de Braga ofereceu perto de 500 livros

Luís Moreira Hoje às 15:01 Facebook

Apesar de apenas fazer atendimento online, a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, de Braga, emprestou, durante a pandemia, mais de 400 livros ao domicílio e aumentou para 27447 o número de leitores inscritos.

Ofereceu, também, quase 500 livros, colocando-os em duas floreiras no exterior do edifício, para serem levados por quem tivesse interesse.

A biblioteca, uma parceria entre a Universidade do Minho e a Câmara, reabre, segunda-feira (dia 18) ainda que sem permitir que os utentes usem as salas para leitura ou estudo ou permaneçam no seu interior: "De 2ª a 6ª feira, entre as 9.30 horas e as 15 horas, realizaremos atendimento presencial na receção para levantamento ou devolução de livros. A entrada dos utilizadores no hall requer que se cumpram as regras de higienização e orientações da DGS", disse ao JN a sua diretora, Aida Alves. A requisição de livros continua a ser feita pela internet.

Em 2019, a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva emprestou 33729 livros, cerca de 160 por dia. A biblioteca, que ostenta o nome do primeiro reitor da Universidade do Minho, tem um acervo que atinge 467880 volumes monográficos arquivados e 467 títulos de publicações em série.