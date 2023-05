Bisavó de Braga com 65 netos e bisnetos fez 100 anos

Emília Monteiro Hoje às 19:17 Facebook

Com 14 filhos, 28 netos e 37 bisnetos, Emília Fernandes Vilaça celebrou 100 anos com uma festa no Centro Paroquial de S. Lázaro, em Braga, onde reside desde 2014.

Milinha, como é tratada pelos familiares, amigos e colaboradores da instituição onde vive, teve bolo de aniversário e parabéns cantados, no sábado, numa festa realizada na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), mas continua a receber saudações de muitas pessoas que têm partilhado a comemoração nas redes sociais.

Natural da freguesia de Vilaça, no concelho de Braga, Emília "a nível profissional, foi doméstica dedicando a sua vida ao cuidado dos filhos", escreveu o centro social numa nota partilhada no Facebook.

"A nossa avó é uma pessoa muito bem-disposta e tinha sempre um carinho especial para oferecer a cada neto", disse ao JN um dos netos mais novos de Emília Vilaça.