BMW com casal de idosos despista-se e pára no meio da mata do Bom Jesus

Um carro, onde seguia um casal de idosos, despistou-se, esta quarta-feira à tarde, e parou no meio da mata do Bom Jesus do Monte, na zona de Dadim, em Nogueiró, concelho de Braga.

O acidente provocou um ferido, a mulher de 78 anos, que conduzia a viatura. O homem, de 83, recusou assistência.

Segundo apurou o JN no local, o casal descia uma estrada secundária que dá acesso à estrada nacional para o Bom Jesus, quando o carro, da marca BMW, se despistou numa curva. A viatura só parou cerca de 30 metros depois do local do despiste, no meio da vegetação. Não embateu em qualquer árvore, o que terá evitado um acidente mais grave.

O alerta para o acidente deu-se pelas 17.20 horas. Foram mobilizados os Bombeiros Sapadores de Braga, equipas do INEM com uma ambulância e uma mota, e a GNR do Sameiro.