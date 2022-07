Bom Jesus de Braga bate recorde de casamentos

Pandemia e reconhecimento da UNESCO resultaram em 182 marcações este ano. Verão cheio de casais emigrantes e estrangeiros.

Ana Rita Ferreira, 25 anos, é natural de Braga, mas está emigrada desde os seis anos. Nélson Fonseca, 32 anos, filho de pais emigrantes, saiu da Póvoa de Lanhoso ainda recém-nascido. Estão ambos a viver em Zurique, na Suíça, onde se conheceram, mas na quinta-feira voltaram às origens para selar, com o casamento, uma união de seis anos. Escolheram o Bom Jesus do Monte, em Braga, instância religiosa classificada como Património Mundial da UNESCO que, este ano, se orgulha de bater um recorde de casamentos, com 182 marcações.

"Sempre que vimos a Portugal, passamos pelo Bom Jesus para ter uma vista sobre Braga. Casar aqui era o sonho dela, desde pequena", confidenciou Nélson Fonseca, sublinhando que, além do local ficar a meio caminho entre as localidades das duas famílias, é um espaço "diferente" daquilo que os amigos internacionais estão habituados a ver. "Temos amigos da Sérvia, por exemplo, e lá não há nada como o Bom Jesus", referiu o noivo, ao JN, antes da cerimónia que, na quinta-feira à tarde, foi vista por convidados, mas também por muitos turistas que passaram pela basílica.