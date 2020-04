Bom Jesus e Sameiro vazios na Páscoa

Joaquim Gomes Hoje às 03:20 Facebook

Twitter

Partilhar

O estado de emergência, nesta altura mais restritivo às movimentações de pessoas fora dos concelhos de residência, deixou os Santuários do Bom Jesus e do Sameiro, em Braga, vazios em plena Páscoa.

Por decisão conjunta das autoridades eclesiásticas, o Bom Jesus e o Sameiro estão interditos há semanas, não só ao culto como às simples visitas. Fitas da Guarda Nacional Republicana assinalam a proibição de estacionar ou circular na zona, situação que é fiscalizada pelo Posto Territorial da GNR do Sameiro.

Os milhares de peregrinos e turistas, grande parte dos quais espanhóis, tão tradicionais no período pascal bracarense, são uma miragem este ano, em ambos os santuários, a exemplo do que sucede no centro histórico da cidade de Braga, cujas celebrações da Semana Santa foram totalmente suspensas.