Bom Jesus recebeu 1,5 milhões de visitantes no ano passado

O santuário do Bom Jesus do Monte, em Braga, classificado como Património Mundial da Humanidade, recebeu, no ano passado, cerca de 1,5 milhões de visitantes, o que significa que a atividade turística "ficou muito próxima dos níveis pré pandemia", adianta Varico Pereira, gestor da estância religiosa.

Segundo o responsável, só o serviço de visitas guiadas contou com a participação de 1500 pessoas no último ano, o que representa "um aumento de 60%" relativamente a 2021. Depois, sublinha Varico Pereira, "os escadórios, a basílica e a mata voltaram a encher-se de gente ávida de recuperar o tempo de clausura imposto pela pandemia", tendo os estrangeiros sobressaído entre os visitantes.

Só para grupos de peregrinos de origem polaca foram realizadas 1506 missas, no ano passado. Destacaram-se, também, celebrações dirigidas a grupos de italianos, brasileiros e americanos que passaram pela estância. "Para lá das peregrinações internacionais, realizaram-se 134 casamentos e 116 batismos" em 2022, contabiliza o gestor.

PUB

Entre os grandes eventos culturais, o que mais mobilizou a comunidade local e visitantes foram as comemorações dos 140 anos do elevador, o mais antigo do mundo a funcionar com um sistema de contrapeso de água. De acordo com Varico Pereira, a exposição "Estância Elevada" recebeu "mais de 30 mil visitantes" e no elevador viajaram "mais de 350 mil pessoas".