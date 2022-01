Bombeiros combatem incêndio em casa devoluta em Braga

JN Hoje às 08:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Um incêndio deflagrou, este domingo, numa habitação devoluta na rua 5 de Outubro, na freguesia de Real, em Braga.

Segundo apurou o JN, o alerta foi dado às 7.32 horas. Devido aos materiais muito inflamáveis, como tabique e madeira, o fogo está a ser difícil de combater e os bombeiros estão a tentar que as chamas não se propaguem às casas contíguas.

No local estão os Bombeiros Sapadores de Braga com 18 homens e quatro viaturas e os Bombeiros Voluntários de Braga com uma viatura e quatro elementos e a PSP. Ao final da manhã, também a Polícia Judiciária foi ativada para investigar o caso.