Bombeiros combatem incêndio em fábrica na zona industrial de Ferreiros

Sandra Freitas Hoje às 10:25, atualizado às 12:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Os bombeiros dominaram o incêndio numa empresa de fabrico de balanças industriais, em Ferreiros, menos de uma hora após o alerta, que chegou ao Centro Distrital de Operações de Socorro de Braga pelas 9.35 horas.

Segundo o JN apurou no local, o fogo ficou circunscrito à zona da estufa da empresa e destruiu parte do telhado do edifício. Contudo, o fumo alastrou-se para outras zonas e fez outros estragos, nomeadamente na parte elétrica.

Cerca de 30 trabalhadores tiveram que parar a atividade e estavam, esta manhã, ainda sem saber se voltariam ao posto durante o dia.

Não há registo de vítimas.

Os Sapadores de Braga deslocaram para o local uma autoescada e uma viatura de combate a incêndios. São apoiados por duas viaturas dos Bombeiros Voluntários de Braga (BVB).

Os BVB foram acionados cerca das 10 horas da manhã para o incêndio, numa unidade industrial em Ferreiros, entre o supermercado Sinal Mágico e o ginásio Solinca. Entretanto, foram também mobilizados meios dos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos e das Taipas.