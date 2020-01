Bombeiros foram chamados para abertura de porta mas acabaram a combater incêndio

JN Hoje às 18:40 Facebook

Os Bombeiros Sapadores de Braga foram acionados, ao início da tarde desta quinta-feira, para uma abertura de porta com socorro, num apartamento de um terceiro andar na rua Órfeão de Braga, em São Victor. A inquilina tinha batido a porta de casa e deixado uma frigideira ao lume.

Os bombeiros, ao chegar ao local com uma autoescada, depararam-se com um incêndio e ativaram o piquete de fogo. Enquanto não chegava a equipa, os dois operacionais subiram a escada, entraram por uma janela e combateram as chamas com um extintor. Com a chegada de mais seis homens e uma viatura, foi possível extinguir o fogo.

O incêndio destruiu a cozinha do apartamento e o fumo danificou a sala e o corredor. Não houve feridos a registar.