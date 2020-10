Bombeiros resgatam cadela e quatro crias de buraco em risco de derrocada

Joaquim Gomes Hoje às 18:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma cadela que tinha dado à luz e estava com as quatro crias num buraco, em risco de derrocada iminente num terreno de ravina, em Braga, foi salva, bem como os quatro recém-nascidos, pelos Bombeiros Sapadores de Braga, a meio da tarde desta quinta-feira.

O caso ocorreu num quintal da Rua de Balbeira, em Adaúfe, maior freguesia do concelho de Braga, quando os proprietários do terreno se aperceberam dos gemidos de uma cadela que desde meados de agosto costumava parar pelas redondezas. "Ela teve os filhos esta noite, uma vez que no dia de ontem ainda não tinha parido e tinha andado por aqui à procura de comida", contou ao JN o proprietário Artur Costa.

Foi chamada a empresa municipalizada AGERE, mas dado que o buraco tinha mais de um metro e meio de profundidade e estava em risco de derrocada, foi preciso recorrer aos Bombeiros Sapadores de Braga, explicou ao JN o comandante das operações de socorro, subchefe João Silva, que esteve no local com mais dois efetivos, Ricardo Fernandes e Tiago Freitas.

"A nossa grande preocupação foi atuar de forma célere, mas ao mesmo tempo muito delicada, porque a todo o momento poderia ter havido deslize de terras e tapar os animais, sufocando-os, mas conseguimos evitar isso", explicou João Silva.

A cadela e as quatro crias, todas sãs e salvas, foram acolhidas por uma funcionária do Canil Municipal de Braga, com o apoio de outro elemento daquele departamento municipal, tendo sido levadas ao Hospital Veterinário de Braga.