Hoje às 17:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Os Bombeiros Sapadores de Braga, retiraram, ao início da tarde de sábado, três trotinetas submersas no rio Este.

As trotinetas não eram visíveis por estarem debaixo de uma ponte na rua Bernardo Sequeira e pelo caudal do rio ter estado acima do habitual.

A empresa proprietária, a Circ, foi contactada sem sucesso pelos bombeiros, que deixaram as trotinetas numa rua próxima. A PSP também esteve no local.