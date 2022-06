Bombeiros Sapadores de Braga receberam novas viaturas

Joaquim Gomes Hoje às 19:50 Facebook

Twitter

Partilhar

A Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga recebeu, esta quarta-feira, duas novas viaturas operacionais, na cerimónia das comemorações do seu 223º aniversário, sendo a quinta corporação portuguesa mais antiga.

Foi apresentado o novo veículo de combate a incêndios urbanos, com múltiplas e complementares funções, num investimento de 300 mil euros, para além do veículo específico para levantamento de cadáveres, que é o único em Portugal com funcionamento elétrico, tendo orçado em 55 mil euros, segundo foi anunciado.

Segundo revelou o vereador da Proteção Civil, Altino Bessa, até ao final do ano novos investimentos serão uma realidade, entre os quais já uma autoescada e equipamento de proteção individual para os operacionais.

No Dia da Unidade, além do seu comandante, Nuno Osório, estiveram o adjunto técnico Nuno Machado, a par de três antigos elementos, José Rodrigues, Ilídio Faria e Luís Rodrigues, numa simbiose com o passado.

Neste momento está já em fase final de projeto a ampliação do atual quartel, admitindo-se que a Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga a médio prazo poderá ascender a Batalhão, o que dependerá de eventuais novas recrutas com número suficiente de efetivos e outro tipo de estruturas de enquadramento operacional.