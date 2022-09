Bombeiros sobem Bom Jesus equipados e a correr em prova de resistência

Oitocentos bombeiros estão, desde este sábado de manhã, a subir os 566 degraus do Bom Jesus do Monte, em Braga, envergando o equipamento de proteção individual que pesa cerca de 30 quilos. Esta é a quarta vez que decorre a prova de resistência, considerada a mais dura realizada em Portugal e uma das mais difíceis do mundo.

Os bombeiros, oriundos de 186 corporações portuguesas e estrangeiras, saem um a um do sopé do escadório do santuário e o tempo é cronometrado à chegada ao templo.

"Esta prova é um exercício de superação para todos os bombeiros, portugueses e estrangeiros. Vão testar os seus limites e demonstrar a forma como se preparam para a sua missão", afirmou Eduarda Gomes, presidente da associação Família de Elite, propositadamente criada para dar vida ao evento, que, antes da pandemia, era conhecido como "Prova de elite". "É uma prova muito difícil e é preciso ter muita vontade para a conseguir terminar", referiu Patrícia Gomes, engenheira do Ambiente e bombeira voluntária na corporação de Fão.

A iniciativa Escadórios da Humanidade é organizada pela Associação Família de Elite com a ADN Eventos Desportivos, a Confraria do Bom Jesus e o Município de Braga. Tem apoio institucional da UNESCO, Liga dos Bombeiros Portugueses e Bombeiros Sapadores de Braga.

Concretamente, os participantes percorrem, em contrarrelógio, uma distância de 615 metros, com um desnível positivo de 116 metros, vestidos com casaco de fogo, botas, calças, cogula, luvas, capacete e aparelho respiratório de circuito aberto.