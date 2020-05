Bombeiros socorrem ciclista que caiu no monte da Falperra em Braga

Sandra Freitas Hoje às 22:14, atualizado às 22:35 Facebook

Os Bombeiros Sapadores de Braga, apoiados por uma equipa do INEM, socorreram um ciclista que caiu, esta noite de quarta-feira, no monte da Falperra, em Braga, perto do santuário do Sameiro.

Segundo fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga, a vítima caiu numa zona "de difícil acesso", onde não são acessíveis veículos.

Segundo o JN apurou no local, o homem estaria a praticar BTT com um amigo, a cerca de 200 metros da estrada nacional, quando terá caído durante uma manobra.

A vítima, que esteve sempre consciente, foi transportada para o Hospital de Braga pelo INEM com ferimentos ligeiros, segundo fonte do CDOS.

A PSP tomou conta da ocorrência.