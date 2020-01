Bombeiros Voluntários terão comando mais jovem

Joaquim Gomes Hoje às 01:28 Facebook

Os Bombeiros Voluntários de Braga já têm um novo Comando, que será no seu conjunto a mais jovem estrutura de liderança operacional na área da proteção civil, em todo o país.

Pedro Ribeiro será o comandante da corporação, após um ano de funções interinamente, passando a segundo-comandante Pedro Dias e a adjunta Cátia Silva, todos graduados com muita experiência, para além da formação teórica, que é reconhecida a todos entre o setor.

Segundo revelou, esta quinta-feira, o presidente da Associação Humanitária e Beneficente dos Bombeiros Voluntários de Braga, capitão António Miguel Ferreira, apenas faltará um conjunto de ações formativas, na Escola Nacional de Bombeiros, para a posse formal dos seus três novos responsáveis, de harmonia com a legislação que enquadra a proteção civil.

Falando à margem da cerimónia de imposição das insígnias a sete bombeiros de segunda classe, o capitão António Miguel Ferreira assumiu o desafio de ter uma equipa jovem, em funções de comando, depois da sua proposta ter sido sufragada pela direção a que preside.

A Associação Humanitária e Beneficente dos Bombeiros Voluntários de Braga está agora a viver uma fase de rejuvenescimento, a nível diretivo, o que passou, entre outros aspetos, pelo saneamento financeiro, a renovação do parque de viaturas, novos voluntários e uma capacidade operacional reforçada, estando previsto o novo quartel, em São Paio de Arcos, que ficará com uma localização estratégica, em dos pontos cardeais do concelho de Braga.