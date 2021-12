Bracarenses saúdam Papa no Vaticano e oferecem bata

Joaquim Gomes Hoje às 20:03 Facebook

Um grupo de 25 bracarenses saudou, esta quarta-feira, no Vaticano, o Papa Francisco, no encontro semanal que tem com os fiéis em peregrinação ao Estado da Santa Sé, em Roma, tendo oferecido ao sumo pontífice uma bata autografada e com dedicatórias do Centro de Vacinação de Braga, onde trabalha a maioria dos peregrinos a Roma.

A viagem, que foi organizada pela enfermeira coordenadora daquele centro de vacinação, Maria do Céu Ameixinha, que também faz parte da Confraria do Bom Jesus do Monte, foi possível aproveitando o feriado do Dia da Restauração da Independência de Portugal.