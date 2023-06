Braga abate 35 árvores em "risco iminente" de queda

A Câmara de Braga vai abater 35 árvores que se encontram em "risco iminente" de queda. Segundo a autarquia, as árvores "serão substituídas, em época própria para a sua plantação, por exemplares adequados aos locais".

Em comunicado, a Câmara de Braga refere que a decisão foi tomada "após a realização de um diagnóstico do estado fitossanitário e da solidez biomecânica de um conjunto de árvores" nas avenidas Imaculada Conceição, João XXI e João Paulo II.

"As árvores encontram-se no passeio das referidas vias, que, além do elevado número de passagens pedonais, registam também um grande volume de tráfego automóvel", sublinha a autarquia, considerando que esta "é uma medida de segurança para pessoas e bens".

PUB

O diagnóstico permitiu avaliar 42 árvores, todas de grande porte, maioritariamente lódãos, mas também alguns exemplares de freixo e ulmeiro, tendo sido realizada uma avaliação individual pelo método VTA (Visual Tree Assessment).

"Desta avaliação, o Município vai realizar intervenções ao nível de poda em sete exemplares, de modo a prolongar a vida da árvore por mais alguns anos. Todas as restantes árvores apresentam fragilidades ao nível do sistema radicular, do colo do tronco, do tronco, das pernadas e da copa, que levam a concluir que se encontram em risco iminente de queda", conclui a autarquia.