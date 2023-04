Braga abre concurso para musealização das ruínas romanas das Carvalheiras

Luís Moreira Hoje às 15:58 Facebook

A Câmara Municipal de Braga vai abrir um concurso público, por 3,3 milhões de euros, para a empreitada de musealização das ruínas arqueológicas romanas da Ínsula das Carvalheiras.

A musealização da área arqueológica das Carvalheiras e a criação de um centro de interpretação e área envolvente (acesso e parque), será feita no interior do quarteirão definido pela Rua Cruz de Pedra, Rua do Matadouro e Rua de São Sebastião na União de Freguesias de Maximinos, Sé e Cividade.

O projeto - uma parceria entre o Município e a Universidade do Minho - envolve a adequação à visita do conjunto arqueológico. Vai ser votado, esta terça-feira, em reunião de Câmara.



A memória descritiva refere que a obra envolve a construção de uma cobertura, a consolidação e restauro dos vestígios, a reconstrução de elementos arquitetónicos desaparecidos e de muros completamente destruídos.