Braga abre concurso para residência estudantil na fábrica Confiança

Projeto, de 25 milhões de euros, vai à reunião de Câmara de 9 de janeiro

Os vereadores da Câmara de Braga analisam e votam dia 9 de janeiro, na primeira reunião de 2023 do executivo, o projeto arquitetónico da transformação da antiga fábrica de sabonetes Confiança em residência universitária com mais de 700 camas, um investimento de 25 milhões de euros com fundos europeus do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A vereadora Olga Pereira adiantou esta quinta-feira ao JN que se o projeto da residência for aprovado, avança-se para o lançamento do concurso público, "o que deve acontecer ainda no primeiro trimestre, para ficar pronta um ano depois".