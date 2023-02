Braga acolhe milhares de escuteiros em maio

Ricardo Reis Costa Hoje às 16:58 Facebook

Twitter

Partilhar

A cidade de Braga é o palco escolhido para acolher as comemorações oficiais do centenário do Corpo Nacional de Escutas (CNE), que deverão juntar cerca de 20 mil participantes, nos dias 27 e 28 de maio, no "berço" do escutismo católico em Portugal.

A "Festa do Centenário" integra a realização de diversas atividades em vários pontos da cidade, desde logo um fórum para debater o futuro do escutismo, onde estarão presentes mil escuteiros de todo o país e cujas conclusões serão apresentadas num congresso em outubro.

Do programa consta também a inauguração de um monumento evocativo que será colocado no Campo das Hortas, num dos espaços nobres da cidade, além do "monumental fogo de conselho" e da eucaristia comemorativa do centenário.

PUB

Na conferência de imprensa de apresentação da iniciativa, realizada este sábado, o chefe nacional do Corpo Nacional de Escutas, Ivo Faria, disse que estas comemorações são um "regresso às origens para pensar o amanhã" através de dois dias com um "conjunto enorme de atividades".

Na mesma linha, o arcebispo de Braga, D. José Cordeiro, mostrou-se orgulhoso por a arquidiocese receber as comemorações do centenário, até porque é o "berço desta presença em Portugal", tendo em conta que o escutismo católico surgiu em Braga, em 1923, após o Congresso Eucarístico de Paris.

"Um escuteiro entrega-se ao próximo em cada dia da sua vida. Esta é uma máxima que deve ser consolida e colocada sempre ao serviço das crianças e jovens, da missão do movimento escutista e do futuro da nossa comunidade. Este é o conceito que faz de todos nós agentes de mudança e construtores de uma sociedade melhor", concluiu o presidente da Câmara, Ricardo Rio.