Braga adquire cinco hectares para o futuro Parque Ecomonumental das Sete Fontes

O Município de Braga adquiriu, ao construtor José Veloso, duas parcelas de terreno de cinco hectares, "um passo essencial com vista à concretização do futuro Parque Ecomonumental das Sete Fontes".

A compra, que vai ser debatida na próxima reunião do Executivo Municipal, passa pela atribuição ao empresário - o que mais terrenos tinha na zona - do direito de construir na área edificável adjacente ao futuro Parque e ao pagamento de 345 mil euros pela cedência imediata de uma parte dos terrenos para infraestrutura geral.

Ao que o JN soube, a Câmara concluiu negociações com uma outra proprietária, a empresária Maria Bernardete Fernandes, para compra de uma outra parcela relevante, mas o pré-acordo não foi ainda concretizado devido a problemas burocráticos..

Para que o futuro Parque nasça sem empecilhos falta apenas chegar a consenso com dois outros proprietários, o empresário Ermelando Sequeira e a família Sampaio, que recorreram aos tribunais por considerarem que o valor proposto pela Autarquia, 14,2 euros por metro quadrado, é muito inferior ao seu valor real, que será superior a 50 euros.

Agora, a compensação ao empreiteiro José Veloso, será paga pelo Município no momento da emissão do alvará de loteamento.

Após a aprovação pela Câmara, os serviços procederão, de imediato, à limpeza dos terrenos adquiridos e à criação de condições para usufruto da população, de acordo com o projeto paisagístico elaborado sob a coordenação da arquiteta Teresa Andresen.

Área pública ultrapassa a de domínio privado

Atualmente, com este contrato (51.608,54 m2) e com a aquisição feita, em 2020, dos terrenos pertencentes às Irmãs Hospitaleiras (7.348,85m2), o Município assegura a gestão de 58.731,91 m2 de área verde nas Sete Fontes. Se juntarmos a estes dados a área verde propriedade do Estado indexada ao Hospital de Braga (11,34ha de área verde), - cuja cedência está a ser negociada com o Ministério da Saúde - a área prevista para a execução do Parque das Sete Fontes de domínio público é superior à área de domínio privado (cerca de 17,2 ha de domínio público e 12,7ha de domínio privado).

A propósito, a Câmara recorda que a alteração ao PDM e ao Plano de Urbanização das Sete Fontes, coordenado pelo conceituado urbanista Jorge Carvalho e recentemente sujeitos a discussão pública, asseguram a salvaguarda e valorização do sistema de abastecimento de águas à Cidade do século XVIII, classificado como Monumento Nacional desde 2011. Estão previstos cerca de 30 hectares de parque verde público, 30 hectares de área florestal privada e 30 hectares de área urbana com a criação de praças, edificações e vias de circulação.

Estimular a vivência

O Plano de Urbanização orienta toda a vertente urbana de enquadramento do parque, estabelecendo portas de entrada e uma frente edificatória que valoriza o Parque, estimula a sua vivência e utilização. Estabelece também uma relação mais funcional entre as Sete Fontes e os núcleos envolventes, nomeadamente com a freguesia de Gualtar, com o hospital, Areal/Alegria, Areal de Baixo e Areal de Cima, qualificando a malha urbana envolvente e definindo uma frente de parque capaz de o dinamizar e qualificar.

O Plano de Urbanização para a zona, para além da dimensão de proteção e salvaguarda do Monumento Nacional, "promove um desenho que facilite a apropriação dos sistemas naturais (regeneração de habitats, promoção e instalação de novos habitats, os caminhos da água, a vegetação existente, etc...) sem deixar de considerar a dimensão social e recreativa do espaço".