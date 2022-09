Braga ainda sem soluções para crianças com deficiência

Quase quatro meses depois de estalar a polémica sobre a falta de soluções, em Braga, para deixar as crianças e jovens com deficiência, nos períodos fora de aulas e nas férias, o Município de Braga continua sem uma resposta para dar aos pais. Esta segunda-feira, na reunião do Executivo, em resposta à CDU, a vereadora da Educação, Carla Sepúlveda, referiu que as escolas estão a fazer um levantamento das necessidades "para determinar o número de assistentes operacionais a contratar".

"Estamos a discutir isto há largos meses. Estamos em pleno ano letivo e a solução para os momentos em que as crianças e os jovens não estão a ter aulas, mas deveriam poder permanecer na escola, ainda não está resolvida", lamentou a comunista, Bárbara Barros, à margem da reunião.

"No início de junho começou o problema das mães com filhos com necessidades específicas. Se há tema que nos devia mobilizar a todos era este. Estamos a chegar a outubro e este Executivo não conseguiu fazer nada", criticou o vereador do PS, Hugo Pires, considerando que a vereadora da Educação "é incompetente" e "não consegue resolver coisa nenhuma".