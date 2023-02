Braga ativa plano de contingência para os sem-abrigo por causa do frio

Ricardo Reis Costa Hoje às 16:32 Facebook

A Câmara de Braga vai ativar, a partir das 20.30 horas desta segunda-feira, o plano de contingência para pessoas em situação de sem-abrigo devido à previsão de tempo frio.

Em comunicado, a autarquia refere que o plano será colocado no nível amarelo e vai estar em vigor até às 08.30 horas de sexta-feira, dia 3 de março, tendo em conta "temperaturas mínimas que podem variar entre os 0ºC e os -1ºC".

"O plano prevê a ativação do Centro de Alojamento de Emergência (CAE), assim como a manutenção da intervenção as Equipas de Rua da Cruz Vermelha Portuguesa", explica uma nota do Município.

O plano de contingência para pessoas em situação de sem-abrigo tem por objetivo "definir e descrever a estrutura de coordenação das ações de resposta de âmbito municipal, respetiva gestão operacional, bem como a forma como são mobilizados e ativados os recursos existentes de apoio à população de pessoas em situação de sem-abrigo face à ocorrência de períodos de frio".

"Em situações críticas, nomeadamente condições meteorológicas adversas como as que se verificam, as pessoas em situação de sem-abrigo encontram-se mais vulneráveis e eventualmente mais recetivas às propostas de ajuda e encaminhamento institucional", frisa a autarquia.