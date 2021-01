Braga ativa plano de contingência para sem-abrigo devido ao frio

Luís Moreira Hoje às 15:47 Facebook

O Município de Braga ativou o plano de contingência para pessoas em situação de sem-abrigo no nível amarelo devido à previsão de tempo frio, nomeadamente de temperaturas mínimas que podem variar entre os 0ºC e os -2ºC, com especial incidência entre os dias 2 e 6 de janeiro.

O Gabinete da Presidência revelou que o plano prevê a manutenção do Centro de Alojamento de Emergência (CAE) em paralelo com a Zona de Concentração e Apoio à População (ZCAP) para pessoas em situação de sem-abrigo no âmbito da pandemia de covid-19 e a ativação de equipas de rua.

Este plano estará em vigor entre as 19 horas deste sábado, 2 de janeiro, e as 9 horas do dia 7 de janeiro. Após este período inicial e às 12 horas do dia 7 de janeiro, será feita uma atualização da previsão meteorológica e decidido o eventual prolongamento do presente acionamento.

O plano tem por objetivo definir e descrever a estrutura de coordenação das ações de resposta de âmbito municipal, respetiva gestão operacional, bem como a forma como são mobilizados e ativados os recursos existentes de apoio à população de pessoas em situação de sem-abrigo face à ocorrência de períodos de frio.