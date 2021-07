Braga bate recorde com mais de três mil inoculações num só dia

Joaquim Gomes Hoje às 22:12 Facebook

O Centro de Vacinação Covid-19 de Braga bateu esta terça-feira um novo recorde, desta vez registando mais de três mil inoculações ao longo de todo o dia, depois de ter atingido no domingo os 150 mil vacinados, que é cerca de 35 por cento dos bracarenses, sem nunca se ter verificado qualquer reação adversa grave, apenas sintomas ligeiros.

A coordenadora daquele centro, a enfermeira Maria do Céu Ameixinha, revelou ao JN que foram feitas "3240 vacinações, o que é um recorde", mesmo a nível nacional, situação que os deixa "muito felizes" e "no bom caminho com tantas inoculações".

Na segunda-feira, foram vacinados em Braga mais de 2500 cidadãos, em grande parte devido ao facto de a Câmara Municipal de Braga, através do Altice Fórum Braga e da InvestBraga, ter disponibilizado um espaço com todas as condições para juntar nos processos de vacinação cerca de meia centena de profissionais, na zona central de Braga.

"Reconhecemos que saímos cansados ao final do dia, mas vamos para casa, todos nós, já mais descansados ao mesmo tempo por estarmos a contribuir decisivamente para que em pouco tempo a nossa população esteja completamente vacinada", segundo a especialista em enfermagem comunitária Maria do Céu Ameixinha, do Agrupamento de Centros de Saúde de Braga, que coordena uma equipa multidisciplinar desde 28 de dezembro de 2020 e tem sido o rosto visível do grupo, destacando-se por convencer os cidadãos mais renitentes e receosos, que acabam por vacinar-se contra a covid-19.