Braga cancelou três iniciativas de Natal

JN/Agências Hoje às 12:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Três iniciativas programadas para animar a quadra natalícia em Braga, ligadas à alimentação, já foram canceladas devido à evolução da pandemia de covid-19.

As iniciativas canceladas são o bolo-rei gigante, o "bananeiro da pequenada" e a fogueira de Natal. "São iniciativas que suscitam aglomerados e que envolvem a retirada da máscara, pelo que achámos por bem cancelá-las, face à atual situação pandémica", justificou o presidente da Câmara, Ricardo Rio, à agência Lusa.

Com o evoluir da situação, outras atividades poderão igualmente ser canceladas, admitiu.

Em relação ao "bananeiro dos adultos", Rio disse que vão ser feitos contactos com o proprietário do estabelecimento e com as forças de segurança, para "definição das regras".

O "bananeiro" é uma tradição de natal promovida por um estabelecimento comercial de Braga, que costuma juntar, no dia 24 de dezembro, centenas de pessoas para comer bananas e beber moscatel.

Para a passagem de ano, e a exemplo do que aconteceu em 2020, não há qualquer atividade programada.

Segundo o autarca, no sábado foram registados, no concelho, 180 casos de covid-19, ligados sobretudo à comunidade escolar e à área desportiva. "Os infetados são, na sua maioria, jovens não vacinados", acrescentou.