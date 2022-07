Braga candidata-se a receber em 2024 conferência anual da UNESCO

O município de Braga apresenta, sexta-feira, em Santos, no Brasil, durante a Assembleia-Geral da Rede de Cidades Criativas da UNESCO, a sua candidatura para acolher em 2024 a reunião magna da organização.

O presidente da Câmara, Ricardo Rio, que viajou até Santos, disse esta terça-feira ao JN que, além de Braga, apenas o Dubai se candidatou a receber a próxima reunião: "o evento começa com reuniões de trabalho dos autarcas, mas na quinta-feira farei a apresentação dos projetos Media Arts de Braga e na sexta-feira, a defesa da nossa candidatura", adiantou.

A seguir, as cerca de cem cidades presentes votarão para escolher a que receberá, em 2023, a 16.ª Conferência Anual da Rede de Cidades Criativas da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco. Em 2023, a cidade escolhida foi Istambul, na Turquia.

A organização da cidade do litoral de São Paulo diz, a propósito, que o encontro dos autarcas tem a intenção de "trocar informações sobre como a cultura e a criatividade melhoram a inclusão social e a igualdade de oportunidades, especialmente após o aprofundamento das desigualdades agravadas pelo covid-19".

Braga é Cidade Criativa da UNESCO no domínio das Media Arts. Desde 2017, faz parte de uma rede de 246 cidades espalhadas pelo mundo que colocam a criatividade no centro do seu desenvolvimento social, cultural e económico. Atualmente é a única cidade da Península Ibérica com esta denominação.