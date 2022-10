Braga cativa cada vez mais ilustradores internacionais

Sandra Freitas Hoje às 19:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Cerca de 70 artistas participam no festival de ilustração, que vai decorrer entre 5 e 18 de novembro. Nathalie Minne, Marina Gibert, Alexandre Rampazo e Nastya Varlamova são algumas das artistas estrangeiras que vão fazer parte da sexta edição do Braga em Risco

O encontro de ilustração, entre 5 e 18 de novembro, está cada vez mais internacional e, no futuro, a expectativa do curador, Pedro Seromenho, é que a iniciativa se transforme "num laboratório de experiências que dura todo o ano".

Para já, durante duas semanas, vão passar 20 exposições pela Casa dos Crivos, Largo do Paço, Mercado Municipal, Museu de Imagem, Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva e Livraria Centésima Página. Depois, há dez apresentações de livros que contam com oficinas orientadas pelos ilustradores, mercados de arte, visitas guiadas, performances, cinema e até um ciclo de concertos gratuitos, agendados para a reitoria da Universidade do Minho, entre 11 e 12 de novembro.