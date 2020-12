Braga celebra o Natal e leva animação à rua e a casa

Sandra Freitas Hoje às 18:32 Facebook

Twitter

Partilhar

As iluminações de Natal em Braga já brilham e, nos próximos dias, também a animação vai fazer parte do cenário da cidade. Apesar da pandemia, a Câmara decidiu avançar com uma programação natalícia que inclui teatro, música, espetáculos, exposições, ateliês, cinema e concertos e se divide entre a rua, auditórios e transmissões online para ser vista em casa.

No que se refere à programação ao vivo, os destaques vão para os espetáculos a realizar no Altice Forum Braga (I Gala de Inverno Ent"Artes, Origem Tradicional e Concerto de Ano Novo "Strauss & Friends" pela Orquestra Filarmónica de Braga) e no Centro de Juventude de Braga (concertos de Natal e Ano Novo pela Sinfonietta de Braga e espetáculos com o Teatro e Marionetas de Mandrágora, Tin.Bra e Malad"Arte).

A isto, acresce animação de rua nos próximos dois fins de semana, sob responsabilidade dos Bomboémia, Tuna Feminina Universitária do Minho, Associação Cultural e Artística Ida e Volta, Banda de Cabreiros, Grupo de Percussão da Equipa Espiral, Malatitsch e Sons da Suévia.

A programação destinada ao público infantil divide-se entre o Centro de Juventude de Braga, o Museu dos Biscainhos e a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva.

Através do Facebook do Município de Braga, estão previstas transmissões de leituras interpretadas, conversas com autores, música tradicional, concertos de natal, cinema e poesia.

A Casa dos Crivos recebe uma exposição até ao final de janeiro, que resulta de uma convocatória aberta a projetos artísticos, ligados às artes plásticas e visuais.

Pode consultar aqui o programa detalhado.