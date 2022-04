Braga chega aos 22 quilómetros de ciclovias em dois anos

Hoje às 17:43 Facebook

Rede vai estender-se até à Avenida da Liberdade, do Dr. António Palha e à Variante do Fojo. Entre junho e setembro há prémios para 500 ciclistas.

Nos próximos dois anos, o Município de Braga espera aumentar as ciclovias da cidade em quase oito quilómetros e atingir, no total, cerca de 22 quilómetros de rede ciclável. A expectativa foi adiantada, ontem, pela vereadora Olga Pereira, na apresentação do projeto europeu "Bicification - O futuro em duas rodas", que vai premiar 500 utilizadores de bicicleta com dinheiro, que poderá ser gasto no comércio local ou em espaços culturais.

Segundo a responsável, depois da Ecovia do Este, da Rua Nova de Santa Cruz e da Variante da Encosta, as próximas apostas da Autarquia passarão pela Avenida do Dr. António Palha (com mais 1,1 quilómetros), a Avenida da Liberdade (com 1,7 quilómetros) e a Variante do Fojo (com mais cinco quilómetros). Ao todo, até 2024, haverá mais cerca de oito quilómetros de rede ciclável, a que se juntarão outros investimentos, no futuro.