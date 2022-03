Braga com guia turístico que cabe no bolso dos visitantes

Sandra Freitas Hoje às 17:37 Facebook

Roteiros à medida serão uma das próximas ofertas do Município.

As principais atrações de Braga, desde monumentos aos espaços verdes, estão agora concentradas num roteiro turístico, que tem o tamanho de um livro de bolso, para facilitar os passeios dos visitantes pela cidade. Ao mesmo tempo, o Município criou uma plataforma online, dirigida aos operadores turísticos, que irá substituir a informação em papel.

"São dois instrumentos estimulados pela participação frequente do Município em diferentes certames e responde à necessidade que temos de facilitar a informação, de a tornar mais acessível e de promovermos alguma desmaterialização", justificou esta terça-feira o presidente da Câmara, Ricardo Rio, acrescentando que, no que diz respeito aos profissionais do setor, o diretório online vai "facilitar o processo de venda" de diferentes produtos da cidade, desde hotéis a restaurantes.