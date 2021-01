Braga com ruas mais vazias mas estradas movimentadas

Sandra Freitas Hoje às 17:25 Facebook

Justino Silva, dono de um restaurante em Braga, pensou que, esta manhã, quando saísse de casa para trabalhar, ia encontrar "três ou quatro pessoas" no autocarro. "Mas estava cheio e vi o mesmo trânsito dos outros dias", afirmou o empresário, criticando as "muitas exceções" às regras de confinamento que se iniciou esta sexta-feira.

Apesar das estradas movimentadas, o centro da cidade estava, contudo, mais vazio que o habitual, apenas com alguns idosos e estudantes a circularem. Fernando Cunha, do quiosque da Arcada, assumiu ter visto apenas um episódio de aglomeração, junto ao chafariz, que foi resolvido pela PSP. "A maioria das pessoas veio buscar o jornal e o tabaco e foi-se embora", constatou.

Fernando Cunha Foto: Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens

É o caso de Maria Maia, moradora no centro da cidade. Reformada, garantiu ter saído de casa "apenas para comprar o jornal". "Está mesmo pouca gente na rua. Acho que as pessoas estão a respeitar o confinamento", sublinhou.

"A rapaziada nova é que não tem cuidado. Saem das escolas aos montes e, às vezes, sem máscara", atirou José Fernandes, junto da mulher, Manuela. Também reformados, saíram à rua "para ir à farmácia e fazer o totoloto". "Mas não concordo com estas medidas, porque umas coisas estão abertas e outras não", afirmou o bracarense.

A mesma opinião tem Justino Silva, que não se importaria de fechar todos os serviços do restaurante para um confinamento geral do país. "É difícil explicar a um cliente que não posso servir um café", desabafou o empresário, que decidiu manter a trabalhar cinco funcionários para responder aos pedidos de takeaway. "Estão ali as cozinheiras só a fazer as batatas fritas", elucidou.

Justino Silva Foto: Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens

Apesar do confinamento, os restaurantes e estafetas não notaram mais pedidos de entregas de refeições em casa.

À hora de almoço, o mercado municipal estava praticamente vazio. Mas os efeitos do confinamento nos negócios começaram a sentir-se já nos últimos dias. "Os restaurantes deixaram de fazer pedidos há dois dias", lamentou Hélder Vilas Boas, dono de um talho.

Hélder Vilas Boas Foto: Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens

"Ontem, pensávamos que ia vir muita gente abastecer-se, mas foi fraquinho. Não teve nada a ver com o primeiro confinamento", concluiu Matilde Silva, dona de uma banca de frutas e hortícolas.