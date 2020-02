Braga começa a festejar a Capital da Cultura do Eixo Atlântico no sábado

Sandra Freitas Hoje às 17:01 Facebook

Twitter

Partilhar

O concerto que Daniel Pereira Cristo e a Orquestra SondeSeu vão apresentar, depois de sexta-feira, às 21.30 horas, no Altice Forum Braga, marca o arranque das celebrações da Capital Europeia da Cultura do Eixo Atlântico, em Braga.

A programação, que se estende por um ano, conta com eventos de referência da cidade, como o Braga em Risco, Festival de Órgão, Mimarte-Festival de Teatro de Braga, B de Dança ou a Feira do Livro de Braga.

Mas há, também, lugar para novas propostas. Está previsto um Festival Informal de Ópera (10 outubro), um Festival de Música Contemporânea de Raiz (2 a 4 de outubro), um festival de jazz, ZZ-Jazz (9 a 12 de julho), além de atividades e exposições ligadas à pintura, poesia, arte urbana, entre outras criações.

"Queremos que a Braga 2020, Capital da Cultura do Eixo Atlântico, seja um momento de afirmação da nossa identidade e que contribua para aumentar a dinâmica cultural de cada uma das cidades que integram esta associação transfronteiriça", salientou o presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, na apresentação do evento, que será, também, uma oportunidade para a cidade amadurecer a candidatura que tem em curso a Capital Europeia da Cultura em 2027.

"Se queremos afirmar-nos como uma Capital de Cultura temos que partilhar experiências com aqueles que nos rodeiam e procurar estabelecer pontes, não apenas com os fazedores de cultura do nosso território, mas com todos os bons exemplos que nos rodeiam. É esse o principal propósito desta Capital da Cultura, que vai apostar na criação e na diversidade das áreas de intervenção artística", referiu a vereadora da Cultura, Lídia Dias.